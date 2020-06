Analyse et nettoyage de la peau

Selon que vous êtes maquillée ou non, l’esthéticienne peut d’abord examiner votre peau sous une lampe lumineuse, ou couvrir vos yeux et regarder votre peau à travers une lampe loupe très éclairée. Elle détermine votre type de peau de base (sèche, grasse, mixte, sensible ou normale) et les conditions de la peau (acné, points noirs, points blancs, vieillissement, dommages causés par le soleil, déshydratation, etc.) ). L’esthéticienne choisit ensuite les produits et les traitements appropriés et vous consulte sur ce qu’elle voit et recommande.

Vapeur

La plupart des soins du visage utilisent une machine qui dirige une fine vapeur de vapeur chaude sur votre visage. Cette vapeur est relaxante et permet d’atténuer les points noirs et les points blancs à éliminer. Si vous avez la peau très sensible, l’esthéticienne ne doit pas utiliser la vapeur.

Exfoliation

L’exfoliation de la peau fait appel à des substances mécaniques ou chimiques. Les exfoliants mécaniques ont une texture granuleuse qui élimine les cellules mortes de la surface de la peau. Ce type d’exfoliation se produit généralement pendant la vapeur. L’exfoliation chimique utilise des enzymes et des acides pour relâcher la liaison entre les cellules de la peau. Un traitement enzymatique doux peut être effectué pendant la vapeur. Les peelings chimiques plus forts, dont l’intensité varie, peuvent être un traitement autonome ou faire partie du soin du visage. Il ne s’agit généralement pas d’une « mise à niveau » et ils sont effectués en série.

Extraction

Il s’agit de l’élimination des points noirs ou des points blancs si vous le souhaitez et en avez besoin. Les gens ont une tolérance différente à la douleur pour les extractions. Elles peuvent être inconfortables, surtout sur une peau fine ou rousse. Les extractions peuvent provoquer des ruptures de capillaires et une décoloration si elles ne sont pas effectuées correctement.

Le massage du visage utilise des mouvements classiques comme l’effleurage pour vous détendre et stimuler votre peau et vos muscles faciaux.