Comment ne pas avoir la peau grasse homme ?

Votre visage a-t-il l’air huileux et gras 5 minutes après que vous l’ayez lavé ? Si oui, vous avez certainement un type de peau grasse. Beaucoup d’hommes ont la peau grasse, mais cela ne signifie pas que vous devez vivre avec. Découvrez pourquoi les hommes ont la peau grasse et quelques conseils de soins pour les hommes ayant la peau grasse afin d’obtenir un teint clair et sans brillance.

Quelles sont les causes de la peau grasse chez les hommes ?

Sous votre peau se trouvent des glandes appelées glandes sébacées. Ces glandes sont responsables de la protection de votre peau grâce à une lubrification naturelle (huiles) appelée sébum. Bien que tout cela soit bon et normal, les hommes ont également une hormone appelée dihydrotestostérone (DHT) dans leur corps. Cette hormone est l’une des composantes de base de ce qui fait de vous un homme. Cependant, un taux élevé de DHT dans le corps entraîne une surproduction de sébum, ce qui donne à votre peau un aspect gras et huileux.

Mais ce n’est pas tout, la peau grasse a tendance à vieillir beaucoup mieux que la peau sèche. Ainsi, lorsque tous les autres ont l’air ridé et fatigué, votre peau est plus ferme et plus énergique.

Comment prévenir les excès et traiter la peau grasse chez les hommes

Puisque vous savez maintenant que la peau grasse est une fonction de l’homme, vous devez comprendre qu’elle fait partie du territoire de l’homme.

Vous pouvez toutefois atténuer l’excès de production de sébum en suivant ces conseils de soins pour les hommes ayant une peau grasse.

Nettoyer la peau du visage

Pour les hommes à la peau grasse, il est conseillé de se laver le visage deux fois par jour, une fois le matin et une fois avant d’aller au lit. Nous vous conseillons également de faire un nettoyage rapide en milieu de journée si vous remarquez que trop de « brillance » s’accumule sur votre peau.

Veillez à ne pas trop vous laver le visage, car cela peut assécher excessivement la peau et provoquer des éruptions et, pire encore, une production excessive de sébum. Votre peau a besoin d’une certaine quantité de sébum pour maintenir l’homéostasie et l’équilibre du pH. Si vous asséchez votre visage de façon excessive, la production de sébum est trop importante pour que la peau retrouve son état naturel.

Quoi que vous fassiez, veillez à ne pas utiliser de savon sur votre visage ni de produits à base d’acide salicylique. Les ingrédients contenus dans ces produits assèchent excessivement votre visage, ce qui provoque souvent des irritations.

Gommage (Exfoliation)

Vous voudrez exfolier votre peau 1 à 2 fois par semaine en utilisant un gommage pour homme afin d’éliminer les cellules mortes et autres accumulations qui peuvent s’accumuler en raison de vos glandes sébacées trop actives. Mais attention, un gommage excessif peut entraîner un dessèchement excessif de la peau et, comme mentionné ci-dessus, une production excessive de sébum. Les hommes ayant une peau grasse doivent être aussi doux avec leur peau qu’un homme ayant une peau sensible.

Hydratez votre peau

Même avec une peau grasse, vous voudrez garder un visage hydraté. Votre peau a besoin d’être hydratée, et sans elle, elle créera un surplus de sébum comme couche de protection. La production de pétrole et l’hydratation de votre visage sont deux choses différentes.

Utilisez une crème hydratante sans huile pour le visage des hommes une fois par jour, le matin ou avant de vous coucher. Le meilleur hydratant pour le visage des hommes ayant une peau grasse sera très léger, capable de s’enfoncer dans la peau et de ne pas s’asseoir dessus. L’utilisation d’un hydratant pour le visage aidera à nourrir votre visage avec les nutriments nécessaires pour qu’il ait l’air énergique et qu’il aide à prévenir le vieillissement.

Le rasage de la barbe

Veillez à éviter les crèmes à raser pour hommes et les après-rasages pour hommes dont les ingrédients contiennent de l’alcool. L’alcool est un irritant cutané bien connu et assèche excessivement la peau. La meilleure crème à raser pour hommes et le meilleur après-rasage pour hommes ne contiennent pas d’alcool. En outre, évitez les après-rasages pour hommes qui contiennent du menthol. Bien qu’il puisse donner une sensation de picotement, il asséchera également votre visage, ce qui entraînera une production excessive de sébum.