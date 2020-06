Comment bien se nettoyer le visage quand on est un homme ?

Un guide en 9 étapes pour les hommes sur la meilleure façon de se laver le visage. Que vous ayez la peau sèche ou grasse, vous devez vous laver le visage quotidiennement. Tous les aspects les plus importants pour garder un visage propre et une peau saine.

Le lavage du visage est un élément essentiel de votre routine quotidienne. Se laver le visage peut sembler banal, mais si vous ne le faites pas correctement, cela peut nuire à vos efforts et vous empêcher d’obtenir les meilleurs résultats. Que vous ayez la peau sèche ou grasse, vous devez vous laver le visage tous les jours. Si vous avez de l’acné, il est encore plus important de vous laver le visage tous les jours. Et vous ne devez jamais utiliser de savon pour le corps (savon en barre) pour vous laver le visage.

Vous trouverez ci-dessous quelques instructions pour vous aider à utiliser correctement notre produit de lavage du visage et à profiter chaque jour d’une peau propre et jeune.

Étape 1 : Comprendre les recommandations de base pour le lavage du visage

En général, vous devez vous laver le visage deux fois par jour, même si vous ne voyez pas de saleté visible sur votre peau lorsque vous vous regardez dans le miroir. Les huiles s’accumulent continuellement sur votre visage, et il faut les éliminer pour éviter l’obstruction des pores et d’autres problèmes. Nous vous recommandons de vous laver le visage le matin avant de commencer votre journée et le soir avant de vous coucher. Pour éviter la sécheresse et l’irritation, vous ne devez pas vous laver le visage plus de deux fois par jour.

Étape 2 : Se laver les mains

Tu vas utiliser tes mains pour te laver le visage, n’est-ce pas ? Si vos mains sont sales lorsque vous commencez ce processus, vous allez frotter cette saleté directement sur la peau de votre visage, ce qui peut entraîner des conséquences indésirables. Avant de commencer à vous laver le visage, lavez-vous soigneusement les mains avec un savon doux pour éliminer la saleté et les autres résidus.

Étape 3 : Mouillez votre visage à l’eau chaude

Avant d’appliquer un quelconque lavage du visage, mouillez votre visage à l’eau chaude. Cette eau ne doit pas être chaude, car l’eau chaude peut endommager la peau. Assurez-vous plutôt que l’eau que vous utilisez est confortablement chaude. Mouillez tout votre visage avant de passer à l’étape suivante.

Étape 4 : appliquez le produit de lavage sur le visage

Versez une petite quantité de produit de nettoyage du visage dans la paume de votre main. La quantité de nettoyant que vous distribuez doit être approximativement de la taille d’une pièce de 10 centimes. Si vous utilisez moins de nettoyant, votre visage ne sera pas propre, tandis qu’en utiliser plus finira par être un gaspillage de produit. Une petite quantité suffit amplement, une quantité supérieure à la quantité recommandée ne vous apportera aucun avantage supplémentaire.

Étape 5 : Diffusion

Avant d’appliquer le nettoyant sur votre visage, frottez vos mains ensemble. Certains nettoyants pour le visage de qualité médiocre produisent une mousse, mais le nettoyant quotidien pour le visage de Tiege Hanley ne produit pas de bulles, car nous n’utilisons pas les produits chimiques nocifs qui font bouillir les produits. En étalant le produit sur vos mains, vous améliorez l’efficacité du nettoyant, ce qui lui permet de couvrir plus de zones de votre visage.

Étape 6 : Appliquer le nettoyant

Appliquez le produit sur votre visage, votre front (et sous votre menton) en effectuant de légers mouvements circulaires. Ne tirez pas et ne poussez pas la peau. Lorsque vous appliquez le nettoyant, veillez à ne pas mettre le produit dans vos yeux. Résistez à la tentation d’utiliser une aide quelconque, telle qu’une éponge ou un gant de toilette pour appliquer le produit nettoyant. L’utilisation de ces matériaux peut irriter votre peau. La lenteur et la régularité font l’affaire.

Étape 7 : Rincer votre visage

Après avoir frotté le nettoyant sur votre peau et nettoyé votre visage en profondeur, rincez votre visage à l’eau chaude. Cette eau doit être à la même température que l’eau que vous avez utilisée lorsque vous avez mouillé votre visage avant d’appliquer le nettoyant. Pour rappel, n’utilisez pas d’eau trop chaude, car elle peut être irritante. Veillez à bien rincer les zones autour de vos yeux, car certains des ingrédients naturels pourraient irriter les yeux s’ils ne sont pas bien rincés.

Étape 8 : Séchez votre visage

Si vous n’avez pas l’intention d’exfolier votre visage, vous pouvez le sécher après l’avoir rincé. Pour sécher votre visage, il vous suffit de tapoter légèrement votre peau avec une serviette propre et douce. Si vous avez de l’acné, ne frottez pas votre peau avec une serviette, car cela peut irriter la peau.

Étape 9 : Appliquez une crème hydratante

Une fois que vous avez fini de vous laver et de vous sécher le visage, il est toujours bon d’appliquer une crème hydratante appropriée. Si vous devez utiliser une crème anti-âge ou une crème pour les yeux, faites-le avant d’appliquer la crème hydratante. Nous vous recommandons d’appliquer notre crème hydratante pour le visage du matin lorsque vous vous lavez le visage en début de journée et notre crème hydratante pour le visage du soir lorsque vous vous lavez le visage. Lorsque vous appliquez votre crème hydratante, soyez doux et évitez de tirer sur votre peau. Vous devez également éviter de mettre de la crème hydratante dans vos yeux.

Quels que soient les produits que vous utilisez, les étapes de base que vous devez suivre lorsque vous vous lavez le visage restent pratiquement les mêmes. Cependant, il est important de noter que tous les nettoyants pour le visage ne sont pas créés de la même façon, et que les produits que vous choisissez auront donc une incidence sur vos résultats. Tiege Hanley propose une gamme complète de produits de soins de la peau conçus spécialement pour s’associer afin de répondre aux besoins des hommes.